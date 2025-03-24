Кризис власти

Конституционный суд Южной Кореи 24 марта отклонил импичмент премьеру Хан Док Cу, восстановив его на посту председателя кабинета министров и в должности исполняющего обязанности президента РК.

Напомним предысторию: в молодости Хан Док Су был левым активистом, но затем сменил взгляды и отчасти в этом качестве стал премьером при консервативном президенте. Как и многие другие члены госсовета, он был против введения военного положения, но, судя по его показаниям в Конституционном суде, не смог переубедить президента. После импичмента Юну 14 декабря 2024 года Хан, согласно Конституции, стал исполняющим обязанности президента, но пробыл на этом посту недолго из-за противоречий с парламентом, связанных с необходимостью назначить в Конституционный суд трех новых судей, кандидатов должно было представить национальное собрание.

Парламент, в котором «демократическая оппозиция» имела немногим менее двух третей голосов, предлагал на эти посты своих кандидатов с понятной политической позицией. Однако Хан не утверждал их, мотивируя это тем, что он и.о. президента, а не президент и не имеет на это права.

Это было не совсем корректно, так как до того он накладывал вето на законы, принятые парламентом, что тоже считается прерогативой действующего, а не временного главы Южной Кореи.

В ответ, имея возможность довести до импичмента любого чиновника простым большинством голосов, 25 декабря 2024-го парламент объявил его Хан Док Су, инкриминировав ему не только отказ назначения судей, но и «предполагаемое пособничество в мятеже». Так, на посту и.о. главы государства Хан Док Су сменил первый вице-премьер и министр финансов и экономики Чхве Сан Мок, который частично пошел навстречу парламенту и утвердил двух судей — одного рекомендованного от оппозиции и одного от правящей партии. Третий остался неутвержденным, поскольку его близкая Демократической партии гражданская позиция была широко известна, и, не преуспев в давлении, 21 марта оппозиция запустила процедуру импичмента и гражданина Чхве, который тоже оказался предполагаемым пособником Юна.

Дело в том, что отсутствие девятого судьи, который точно будет за импичмент, ставит нужный для оппозиции вердикт под сомнение. Для того чтобы утвердить решение, нужно шесть голосов за, и если из восьми судей три будут против импичмента, Юн Сок Ёль вернется во власть «по техническим причинам».

Однако не успели демократы устроить импичмент второму временному главе государства, как Конституционный суд вернул на место первого. Более того, в поддержку импичмента проголосовал лишь один из восьми судей — пятеро выступили против, двое предложили отклонить его по формальным основаниям. Хотя некоторые судьи признали, что Хан нарушил законы, отказавшись утвердить кандидатов в судьи, они не сочли это основанием для отстранения от должности. А обвинения в препятствовании спецрасследованию против президента, сговоре с главой правящей партии и соучастии в попытке введения чрезвычайного положения оказались не подтверждены доказательствами.

Чем нам важен такой итог? Получив большинство в парламенте, оппозиция использовала импичмент как большую дубинку, при помощи которой она могла уволить любого неугодного чиновника «просто потому, что могла». Импичмент Чхве Сан Моку был бы 30-й попыткой выполнить эту процедуру. Если же говорить о ситуации, когда парламентский импичмент был успешен, то в истории РК их было 16 (включая импичменты президентам Но Му Хену и Пак Кын Хе), 13 из которых пришлись на правление Юн Сок Ёля. Однако минимум восемь, а с Хан Док Су уже девять, в итоге были отклонены Конституционным судом. Так, незадолго до решения по Хан Док Су в должности восстановили главу бюро аудита и инспекции и трех представителей прокуратуры, которые посмели «пойти против линии партии». Учитывая, что консерваторы среди судей в меньшинстве, такие вердикты скорее говорят о том, что ни о каких нарушениях Конституции, на основании которых вообще-то объявляется импичмент, речи не идет.

Решения по Хан Док Су и иным фигурантам, таким образом, доказывают, что оппозиция использовала процедуру импичмента исключительно в рамках борьбы за власть, просто потому что имела возможность провести ее, опираясь на свое большинство в парламенте: главное — голоса депутатов, и если они есть, обоснование — дело десятое. Да, такая практика обесценивает процедуру импичмента, формально зарезервированную для чрезвычайных ситуаций, и более того, под ее воздействием некоторые эксперты, ранее осуждавшие попытку ввести военное положение, задаются вопросом: «Возможно, Юн был не прав в выборе средств, но с практикой, которую ряд депутатов-демократов открыто называл стратегией тотального импичмента, наверное, надо что-то делать»?

В этом контексте становится менее очевидным и вердикт Конституционного суда по законности импичмента Юн Сок Ёлю, который суд откладывает. Если после конца слушаний в предыдущих случаях импичмента на формирование вердикта уходило от 11 до 14 дней, в нашем случае «совещание судей» длится больше месяца, поскольку, принимая не столько юридическое, сколько политическое решение, они вынуждены учитывать серьезную поляризацию общества.

Между тем 18 апреля кончатся полномочия еще трех судей, и решение стоит вынести до указанного срока.

Конечно, вероятность того, что Юна отрешат от власти, по-прежнему высока, однако шанс возвращения президента на свой пост перестал быть пренебрежимо малым. Основной аргумент в пользу подтверждения импичмента заключается в том, что в случае возвращения во власть президент снова столкнется с обструкцией со стороны парламента, который будет искать повод для следующего отстранения, блокируя кадровые и законодательные инициативы Юна. Всё это затянет конституционный кризис на более долгий срок, чем подтвержденный импичмент, после которого через 60 дней состоятся выборы нового президента РК.

Ожидается, что главный вердикт Конституционного суда будет объявлен до начала апреля, и аудитории стоит готовиться к неожиданным поворотам.

Автор — ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

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