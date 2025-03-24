Адвокат рассказал о болезни Ефремова

Пока речи о том, что актер Михаил Ефремов вернется в кино после условно-досрочного освобождения (УДО), не идет. Об этом его адвокат Юрий Падалко заявил в понедельник, 24 марта.

По словам юриста, прежде всего артист займется лечением, так как у него серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), передает RT.

Ранее в этот день стало известно, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде, выйдет на свободу раньше срока, сообщает 360.ru. Суд удовлетворил его просьбу об УДО спустя год после того, как у него появилась такая возможность.

Без этого 61-летний актер, испытывающий проблемы со здоровьем, должен был выйти на свободу только в 2027 году.

Падалко сообщил «Известиям», что Ефремов выйдет из колонии не ранее чем через 15 дней. По решению суда артисту запрещается водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения до конца фактического срока. Кроме того, актер обязан раз в месяц отмечаться по месту проживания.