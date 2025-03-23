В США эвакуировали посетителей «Диснейуорлда» из-за пожара

В США из-за пожара в одном из павильонов «Диснейуорлда» пришлось эвакуировать посетителей. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил телеканал Fox 35 Orlando.

«В субботу вечером за кулисами тематического парка EPCOT в «Диснейуорлде» вспыхнул пожар. <...> Люди в парке или около него заполонили социальные сети видео и фотографиями пожара и дыма», — сообщает телеканал.

Уточняется, что возгорание началось в технической зоне за кулисами французского павильона. о пострадавших не сообщается.

«Гости «Диснейуорлда» были эвакуированы из парка развлечений «Приключения Реми в мире Рататуй», одного из новых аттракционов, открывшихся в EPCOT и основанного на одноименном анимационном фильме», — указывает Fox.

7 января в США начались многочисленные лесные пожары в городе Лос-Анджелес. По последним данным CNN, в результате погибли 28 человек, более 16 тыс. га пострадало от пожаров. 14 января ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценили более чем в $250 млрд. Огонь уничтожил роскошные особняки голливудских актеров и знаменитостей, например Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Юджина Леви, Джона Гудмена, Билли Кристала и Пэрис Хилтон. Многие из этих домов стоили миллионы долларов.