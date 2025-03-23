IRNA сообщило о продолжении со стороны Ирана и РФ формирования многополярного мира
Иран и Россия продолжат усилия по формированию многополярного миропорядка. Об этом 22 марта сообщило иранское госагентство IRNA.
Кроме того, уточняется, что контакт между государствами будет осуществляться в активном сотрудничестве в рамках ШОС и БРИКС.
«Иран и Россия продолжат свои усилия по установлению справедливого и многополярного мирового порядка, что подразумевает сотрудничество в таких форматах, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, обе страны также будут работать над расширением этих международных институтов», — проинформировало агентство.
Ранее, 14 марта, МИД РФ сообщил, что Россия, Китай и Иран в ходе встречи в Пекине по теме ядерной программы Исламской Республики договорились о совместных действиях, направленных на снижение внешнего давления. Представители государств подчеркнули недопустимость угроз, запугивания и применения военной силы против объектов ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана.