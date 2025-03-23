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СМИ узнали о разрешении Байдена Chevron выплатить Венесуэле миллионы долларов

Bloomberg: Байден тайно позволил Chevron выплатить Венесуэле миллионы долларов
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Фото: Global Look Press/Rolf Schulten
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Экс-президент США Джо Байден тайно позволил нефтяной корпорации Chevron выплатить Венесуэле сотни миллионов долларов, несмотря на лицензию, которая прямо запрещала такие выплаты. Об этом 22 марта сообщило Bloomberg.

Уточняется, что речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии минфина США от ноября 2022 года, которое позволяло Chevron добывать и экспортировать венесуэльскую нефть, но прямо запрещало компании платить налоги, роялти или дивиденды венесуэльскому правительству или любым государственным организациям.

Однако, как стало известно Bloomberg, это дополнение позволило компании совершать такие выплаты, якобы «необходимые для продолжения бизнеса» в стране. Так, Chevron в 2023 году задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около $300 млн.

Агентство отметило, что отношения Chevron с Венесуэлой в последние недели привлекли пристальное внимание президента США Дональда Трампа и ранее в этом месяце он установил 30-дневный срок для завершения совместных операций с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA.

Кроме того, по словам источников, администрация готова продлить этот срок еще как минимум на 30 дней после лоббирования со стороны Chevron. Одним из условий продления будет требование, что любые налоги и роялти пойдут на помощь в оплате депортации мигрантов.

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В феврале СМИ сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа принимает меры по отмене защиты от депортации для 348 тыс. венесуэльцев.

Экс-президент США Джо Байден во время своего срока значительно расширил программу временной защиты, которая в настоящее время охватывает более 1 млн человек из 17 стран. Некоторые из них находятся в США на протяжении десятилетий, а теперь им может грозить немедленная депортация, если они потеряют свой статус.

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