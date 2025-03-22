Министр торговли США Лютник заявил о продаже тысячи «золотых виз» за день
Только за один день власти США продали тысячу так называемых «золотых виз», которые позволяют иностранным гражданам стать постоянными жителями Штатов, заявил министр торговли страны Говард Лютник.
«Вчера я продал тысячу [золотых виз] <...> В мире насчитывается 37 млн человек, способных купить (золотую) карту, если вам интересно», — заявил Лютник.
Министр торговли США добавил, что президент страны Дональд Трамп считает, что власти могут продать миллион таких виз. Таким образом правительство планирует сократить дефицит бюджета.
«Желающие будут платить $5 млн для того, чтобы получить право быть американцами», — заявил Лютник.
Ранее, 12 марта, агентство Reuters сообщило, что иммиграционные центры содержания под стражей в США оказались заполнены до отказа. В публикации сказано, что в настоящий момент администрация Трампа ищет возможность создания большего количества койко-мест.