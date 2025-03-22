Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Мир
СМИ узнали о тревоге союзников США на фоне изменения внешней политики Трампа
Мир
Сийярто заявил об отказе Венгрии снять вето на прием Украины в ЕС
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 23 марта
Общество
В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах
Происшествия
При атаке БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону повреждено 16 квартир
Мир
Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище
Мир
В Швейцарии заявили о готовности участвовать в урегулировании конфликта на Украине
Спорт
Канадец Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Лидер оппозиции Турции Озель сообщил о миллионе протестующих в Стамбуле
Мир
На Украине сообщили о захвате раскольниками храма УПЦ в Киевской области
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Интернет и технологии
В РКН сообщили о массированной DDoS-атаке на провайдер Lovit

Министр торговли США Лютник заявил о продаже тысячи «золотых виз» за день

Лютник: США за один день продали 1000 «золотых виз» на сумму $5 млн
0
EN
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Только за один день власти США продали тысячу так называемых «золотых виз», которые позволяют иностранным гражданам стать постоянными жителями Штатов, заявил министр торговли страны Говард Лютник.

«Вчера я продал тысячу [золотых виз] <...> В мире насчитывается 37 млн человек, способных купить (золотую) карту, если вам интересно», — заявил Лютник.

Министр торговли США добавил, что президент страны Дональд Трамп считает, что власти могут продать миллион таких виз. Таким образом правительство планирует сократить дефицит бюджета.

«Желающие будут платить $5 млн для того, чтобы получить право быть американцами», — заявил Лютник.

Миграционный отток: политика США угрожает отношениям с Латинской Америкой
Массовые депортации нелегалов и угрозы санкций могут нарушить устойчивость экономических связей в регионе

Ранее, 12 марта, агентство Reuters сообщило, что иммиграционные центры содержания под стражей в США оказались заполнены до отказа. В публикации сказано, что в настоящий момент администрация Трампа ищет возможность создания большего количества койко-мест.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025