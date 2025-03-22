Погранслужба Украины сообщила об усилении контроля границы с Венгрией и Румынией
Пограничная служба Украины ужесточила контроль границы в Закарпатье. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией», — отмечается в Telegram-канале.
По данным погранслужбы, патрулирующие военнослужащие будут применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и пилотируемую авиацию.
В январе сообщалось, что пограничное агентство Европейского союза (ЕС) фиксирует всё больше задержаний украинцев за нелегальное пересечение границ Румынии, Венгрии, Словакии и Польши. Как подсчитали «Известия», в официальных отчетах ведомства отражено 13 850 случаев за неполный 2024 год (с января по ноябрь). Это самое большое количество нелегалов среди граждан стран — соседей ЕС.