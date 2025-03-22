Немоляева назвала Голубкину замечательной актрисой

Народная артистка РФ Светлана Немоляева 22 марта в разговоре с «Известиями» назвала ушедшую из жизни звезду «Гусарской баллады» Ларису Голубкину замечательной актрисой.

«Она была замечательной актрисой. Я, конечно, ее знала и в театре ее видела, не только в кино. И, конечно, я знаю, что она болела. Она плохо себя чувствовала, болезненно», — сказала она.

Ранее в этот день стало известно, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни.

Лариса Голубкина — советская и российская актриса. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1964 году окончила ГИТИС. Первую свою роль она сыграла в образе Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также она известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других.