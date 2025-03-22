Чиновницу из Франции отстранили от работы после видео в TikTok с угрозами Макрону

Во Франции государственная служащая из города Истр была отстранена от работы после публикации в соцсети TikTok музыкального видео с угрозами в адрес президента страны Эммануэля Макрона. Об этом 21 марта сообщила газета Le Figaro.

«Текст этой песни и жесты, которые ее сопровождают, особенно шокируют и серьезны в контексте того, что избранные должностные лица всё чаще подвергаются угрозам и преследованиям», — приводит издание цитату из пресс-релиза мэрии.

Сообщается, что впоследствии девушка пыталась оправдаться, что видео являлось «шуткой».

«Это ни в коем случае нельзя считать юмором. <...> После обсуждений с государственными службами было принято решение об отстранении должностного лица от исполнения обязанностей в качестве меры предосторожности на неопределенный срок», — заявили в мэрии.

В тот же день во Франции призвали отстранить Макрона от должности президента. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что глава государства создает ложную угрозу со стороны России с целью сохранения власти и «опустошения карманов французов».