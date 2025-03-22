Супруги получили срок за обращение темнокожих детей в рабство в США

Суд в США приговорил супружескую пару из штата Западная Вирджиния к сотням лет лишения свободы за обращение приемных чернокожих детей в рабство. Об этом 21 марта сообщил телеканал NBC News.

«63-летняя Жанна Кей Уайтфезер была приговорена к 215 годам тюремного заключения. Ее муж, 64-летний Дональд Ланц, получил 160 лет», — проинформировал телеканал.

В обвинительном заключении утверждалось, что супруги принуждали пятерых детей к работе в качестве рабов на своей ферме из-за их расы. Паре были предъявлены обвинения в торговле людьми, безнадзорности детей, принудительном труде и других преступлениях.

Уточняется, что минимум двое из детей жили в сарае, где нет водоснабжения и туалета. Кроме того, дети рассказали, что спали на бетонном полу и не получали должного питания.

В начале мая 2024-го агентство Reuters сообщало, что в Португалии арестовали четырех человек по подозрению в содержании мужчины в рабстве на протяжении 17 лет. Агентство уточняло, что 54-летний мужчина всё это время подвергался физическому и психологическому насилию и был жертвой трудовой эксплуатации. Его также «сдавали в аренду» третьим лицам для выполнения сельскохозяйственных работ.