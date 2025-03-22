Более 40% компаний допускают сокращение штата в 2025 году

Более 40% российских компаний заявили о возможности сокращений своего штата в 2025 году. Об этом 22 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Актион Кадры и HR».

«46,6% респондентов считают, что гипотетически под волну сокращения первоочередно попадут сотрудники обслуживающих подразделений. 24,4% выделили производственный персонал. Топ-менеджеры и линейные руководители могут оказаться под угрозой сокращения в 22,6% компаний, IT-специалисты — в 6,4% компаний», — показали результаты исследования.

При этом 59,8% компаний не считают необходимым прибегать к таким мерам и даже сталкиваются с дефицитом сотрудников. Также 21,8% опрошенных готовы были предоставить работнику выплату за два месяца, если он будет согласен покинуть должность.

«Интересно, что 20% работодателей намерены предложить работникам, уже имеющим дисциплинарные взыскания, уйти по собственному желанию. Многие работодатели намерены использовать другой путь — соглашение сторон. В этом случае сроки и риски меньше, но безопаснее всё же платить примерно столько, сколько предусмотрено законодательством для сокращений», — рассказала ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Виктория Полякова.

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