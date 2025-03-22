Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Мир
В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
ВС РФ с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Общество
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Общество
Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

Более 40% компаний допускают сокращение штата в 2025 году

«Актион Кадры и HR»: топ-менеджеры и IT-специалисты могут попасть под сокращения
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Более 40% российских компаний заявили о возможности сокращений своего штата в 2025 году. Об этом 22 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Актион Кадры и HR».

«46,6% респондентов считают, что гипотетически под волну сокращения первоочередно попадут сотрудники обслуживающих подразделений. 24,4% выделили производственный персонал. Топ-менеджеры и линейные руководители могут оказаться под угрозой сокращения в 22,6% компаний, IT-специалисты — в 6,4% компаний», — показали результаты исследования.

При этом 59,8% компаний не считают необходимым прибегать к таким мерам и даже сталкиваются с дефицитом сотрудников. Также 21,8% опрошенных готовы были предоставить работнику выплату за два месяца, если он будет согласен покинуть должность.

«Интересно, что 20% работодателей намерены предложить работникам, уже имеющим дисциплинарные взыскания, уйти по собственному желанию. Многие работодатели намерены использовать другой путь — соглашение сторон. В этом случае сроки и риски меньше, но безопаснее всё же платить примерно столько, сколько предусмотрено законодательством для сокращений», — рассказала ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Виктория Полякова.

Трудовой приговор: почему люди надрываются на работе
Эксперты рассказали, какие болезни грозят тем, кто вкалывает без выходных

21 февраля стало известно, что логистика по итогам 2024 года вошла в число самых высокооплачиваемых отраслей в условиях заметной нехватки кадров. В этом году тенденции не ослабли: в январе медианные зарплаты обладателей почти всех логистических специальностей росли двузначными темпами. Причем зарплатные ожидания растут медленнее предлагаемого вознаграждения, свидетельствуют результаты

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025