В МВД рассказали о льготах для специалистов из визовых стран
Для квалифицированных специалистов из стран, с которыми у РФ установлен визовый режим, введен ряд упрощений, если они решат работать в России. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД).
«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Так, они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Могут привезти с собой в Россию семью», — заявили в ведомстве.
Также зарубежные специалисты имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре. Причем как для себя, так и для своих близких родственников.
«В свою очередь, работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование таких иностранных работников», — указали в МВД.
14 марта Рособрнадзор утвердил минимальное количество баллов для успешной сдачи тестирования по русскому языку детьми мигрантов. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, — три балла, что подтверждает соответствие требованиям к уровню знания.