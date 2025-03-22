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В России дисконт при продаже жилья установил новый рекорд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Средний дисконт при продаже вторичного жилья в России в первой половине марта достиг рекордных значений. Об этом 22 марта «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Средний размер скидок, которые россияне готовы делать при продаже своих квартир на вторичном рынке достиг 6,1%, побив рекорд сентября 2022 года, когда он поднимался до 6%, близкий к этому уровень был зафиксирован также в ноябре прошлого года», — поясняет ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам эксперта, прошедшие 12 месяцев средний дисконт при продаже вторичного жилья в России находился в диапазоне от 3,9% в апреле до 6% в ноябре. В декабре он традиционно снизился и вновь начал расти с начала 2025 года.

«Ситуация на рынке вторичной недвижимости сейчас очень неординарная. При таком затяжном периоде высоких ипотечных ставок и ограниченного спроса, столь высокий дисконт должен был привести к снижению цен, а средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке напротив продолжает расти. С начала года она увеличилась еще на 0,7%», — продолжает Иванов.

По мнению аналитика, такой рост цен в условиях рекордного дисконта может быть связан с тем, что продавцы готовы делать скидку только, когда нашли встречный вариант для покупки, до этого момента они не спешат с продажей и поэтому удерживают цену. Помимо этого, активизировались покупатели с наличными деньгами, их доля на вторичном рынке с начала года превышает 80%, а продавцы стали активнее предлагать рассрочки при продаже своих квартир, что подогревает спрос и цены.

В тройке лидеров среди крупнейших городов России по размеру среднего дисконта при продаже вторичного жилья Красноярск (9,5% от начальной цены предложения), Москва (7,3%) и Казань (6,7%). Далее в десятке лидеров: Воронеж (6,6%), Ростов-на-Дону (6,5%), Екатеринбург (6,1%), Самара (5,5%), Челябинск (5,4%), Нижний Новгород (5%) и Краснодар (4,2%).

«Значительнее всего средний уровень торга вырос в небольших городах, в части из них он превышает 10% от начальной цены предложения», — подытожил Иванов.

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Ранее, 10 марта, сообщалось, что интерес россиян к посуточной аренде за год вырос на 51%. В число самых популярных направлений февраля 2025 года вошли Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, рассказали «Известиям» в сервисе «Авито Путешествия».

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