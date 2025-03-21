Госдума рассмотрит законопроект о маркировке видеоигр в мае
Депутаты Государственной думы (ГД) планируют в мае рассмотреть законопроект о маркировке по содержанию видеоигр. Соответствующее решение было опубликовано 19 марта в электронной базе решений законодательного органа.
«Включить указанный законопроект в примерную программу законопроектной работы Государственной думы в период весенней сессии (май) 2025 года», — постановили в ГД.
Сам проект был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы 12 декабря 2024 года.
Ранее, 24 февраля представители игровой индустрии призвали депутатов доработать проект о регулировании игр. Тогда парламентарии обозначили необходимость доработать законопроект по регулированию видеоигровой индустрии. Так, Яна Лантратова озвучила, что запрета игр в России не планируется, а Нина Останина обозначила необходимость унифицирования терминологии и отказа от формулировки «компьютерная игра» в пользу более эффективного термина «видеоигра».