Умер работавший на Великобританию советский перебежчик Олег Гордиевский
Один из самых известных шпионов XX века Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет. Об этом 21 марта сообщает Би-би-си.
По данным издания, он скончался у себя дома в графстве Суррей (Великобритания).
Олег Гордиевский был полковником КГБ и много лет работал на британские спецслужбы МИ-6 и МИ-5, передавая им важные разведданные. В 1985 году в России его заподозрили в неблагонадежности, заочно приговорили к расстрелу за госизмену, и шпион бежал в Великобританию.
Позднее, в 2007 году, королева Елизавета II наградила Гордиевского орденом за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.