Власти Армении намерены провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году
Власти Армении намерены провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. Об этом 21 марта премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению.
«В нашей повестке есть вопрос конституционных изменений. Он намечен на 2027 год», — заявил он.
Пашиян уточнил, что конституционные процессы хотят провести параллельно с парламентскими выборами 2026 года, с целью сделать «политическую повестку более конкретной».
Ранее, 12 февраля, политконсультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев рассказал, что Пашинян может на входе в армянский парламент прописать большими буквами: «Армения хочет вступить в ЕС». Он также может пойти по опыту других постсоветских стран и даже вписать эту «хотелку» в конституцию.