Unreal Engine 4 впервые запустили на отечественной ОС «Аврора»

Игровой движок Unreal Engine 4 от Epic Games впервые запустили на отечественной операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом 21 марта сообщили «Известиям» в департаменте разработки системы.

Это является инициативой инженера сообщества «Аврора», которое активно растет. В процессе развития появляется много инициативных работ от библиотек до портирования игр.

«Эти успехи указывают на популярность «Авроры» как на рынке, так и среди технических энтузиастов и академических кругов. Определенную роль в этом сыграла доступность устройств с ОС «Аврора» для покупки физлицам, а не только компаниям и корпорациям. Со своей стороны мы приветствуем расширение экосистемы ОС «Аврора» и использования нашего программного обеспечения. Наша команда будет и дальше вкладываться в инструменты разработки, для того чтобы появлялось больше продуктов и проектов, поддерживающих нашу ОС», — поделился директор департамента разработки ОС «Аврора» Роман Аляутдин.

Исходный код Unreal Engine 4 получил студент Московского авиационного института (МАИ) Александр Навроцкий в рамках академических исследований для магистерской работы. Он смог адаптировать его под ОС «Аврора 5» с помощью «Аврора SDK». По его словам, в настоящее время реализован только первый этап портирования, целью которого является демонстрация решаемости задачи.

«В дальнейшем планируется улучшить работу некоторых текстур, добавить функционал адаптации игрового движка к повороту экрана, а также удовлетворить требования безопасности ОС «Аврора» к приложениям. Также планируется сравнить производительность полученной адаптации движка с аналогичным на ОС «Андроид». Долгосрочные планы — это использование технологии Vulkan вместо OpenGL ES и переход на UE5», — уточнил Навроцкий.

В апреле выходит релиз адаптации популярного среди казуальных разработчиков движка Gobot 4, которые разрабатывается и распространяется под свободной лицензией MIT. Отмечается, что разработчики легко могут переносить свои игры на «Аврору 5» и сразу размещать их в национальный магазин приложений RuStore для ОС.

29 января «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa» (принадлежит «ЮMoney») и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», согласно которому по итогам 2024 года в РФ на 20% увеличился оборот игрового сегмента по сравнению с 2023 годом. Уточнялось, что выросли продажи компьютерных комплектующих, при этом цены на большинство компонентов снизились или незначительно выросли.