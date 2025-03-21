В Липецке началась нелегальная торговля первоцветами

В Липецке начали продавать пролески — эти цветы занесены в Красную книгу России, так же, как и некоторые виды подснежников. Букетик весенних цветов предлагают по цене в 100 рублей, сообщает GOROD48 в пятницу, 21 марта.

Вся торговля цветами на улицах областной столицы незаконна, напомнил глава управления потребрынка городской администрации Антон Мамонов. Исключения составляют несколько дней перед 8 Марта и сам праздник.

Сотрудники управления несколько раз в неделю проводят рейды для выявления точек нелегальной продажи. Теперь они будут обращать внимание и на продавцов первоцветов. С пожилыми продавцами в первый раз проведут разъяснительную беседу, а при повторном нарушении на них составят протокол о незаконной торговле.

По данным экологов, первоцветы являются единственным источником питания пчел и шмелей, которые пробуждаются ранней весной. Если истощенные зимой насекомые не получат достаточно питания, то это может привести к резкому снижению их численности.

Насекомые-опылители необходимы в период цветения многих растений и плодовых деревьев. От их количества во много зависит будущий урожай в садах, на огородах и полях региона.

Ранее «Известия» писали, что российские ученые изучили взаимосвязь между структурой поверхности цветочных лепестков и их устойчивостью к заселению микроорганизмами. Они выяснили, что нанесение на полимерные материалы рельефного рисунка, повторяющего структуру поверхности растений, является эффективным методом защиты от микробов.