Минздрав планирует тщательнее следить за больничными россиян

Министерство здравоохранения России планирует к 2030 году снизить показатель временной нетрудоспособности до 15%. Об этом 21 марта сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании коллегии Роспотребнадзора.

«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, — это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц», — заявил глава Минздрава, его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что более чем в 70% случаев сотрудники выбывают из рабочего процесса из-за инфекционных заболеваний. В этой связи, по словам министра, важно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать количество больничных доступными мерами, уточняет «Газета.Ru».

Минздрав будет расширять систему мониторинга, исследуя случаи заболеваемости и локализации, чтобы сделать показатель временной нетрудоспособности управляемым, подчеркнул Мурашко.

В декабре прошлого года сообщалось, что Минздрав РФ планирует изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года. Согласно обновленному регламенту, количество выданных отдельному гражданину листков нетрудоспособности будет учитываться для своевременного выявления и профилактики серьезных заболеваний.