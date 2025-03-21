Боец UFC Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии
Боец UFC Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии. Поклонники узнали новость из социальных сетей спортсмена. «Ирландия, голосуй за меня как за своего президента», — написал Макгрегор. Ближайшие выборы в стране пройдут в ноябре 2025 года, передает телеканал «Известия». Конор Энтони Макгрегор — звезда смешанных единоборств. Первый в истории UFC чемпион в двух разных весовых категориях.
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