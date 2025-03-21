Боец UFC Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии. Поклонники узнали новость из социальных сетей спортсмена. «Ирландия, голосуй за меня как за своего президента», — написал Макгрегор. Ближайшие выборы в стране пройдут в ноябре 2025 года, передает телеканал «Известия». Конор Энтони Макгрегор — звезда смешанных единоборств. Первый в истории UFC чемпион в двух разных весовых категориях.



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