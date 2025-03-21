Заболеваемость корью выросла среди детей в Екатеринбурге

Рост заболеваемости корью зафиксировали в Екатеринбурге. В зоне риска находятся непривитые дети.

По данным регионального министерства здравоохранения, случаи болезни регистрируют у тех, кто ранее не был вакцинирован против кори. Всех детей госпитализируют, пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, пишет ИА «Ура.ру». Среди тех, кто контактировал с заболевшими, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Врачи не разворачивают дополнительных коек в детских больницах.

В октябре вспышка кори произошла в Пермском крае, болели представители цыганского населения, которые не были привиты против заболевания. Многие заболевшие были гостями свадьбы. Также на торжестве присутствовал житель Свердловской области, который и оказался источником болезни.