Российское вино стало более популярно в ресторанах страны

Темпы роста продаж российских вин в сегменте ХоРеКа — в гостинично-ресторанном бизнесе — в 2024 году стали более высокими, чем в розничной торговле. Это следует из данных Роскачества, с которыми ознакомились «Известия» 22 марта. Эксперты проанализировали результаты ресторанов и кафе в ходе подготовки к очередному этапу акции «Дни российских вин».

Так, суммарные продажи тихих и игристых вин отечественного производства составили порядка 22,5 млн бутылок, рост по сравнению с уровнем 2023-го превысил 21%.

По подсчетам экспертов, в прошлом году в российской индустрии общественного питания было продано около 35 млн л вина. Из них на отечественные пришлось порядка 48% в натуральном выражении (около 17 млн л). В том числе, в кафе и ресторанах было реализовано 6,7 млн л игристых вин и впервые более 10,2 млн л тихого вина производства РФ.

«Прошлый год показал впечатляющие темпы роста продаж российских вин в ХоРеКа. Лучше всего росли игристые вина. Объем продаж прибавил 27%, по сравнению с 2023 годом. Тихие вина также показали высокую динамику, прибавив порядка 19% в литрах. Стоит отметить, что таких темпов не показывает даже розничная торговля, где мы также отмечаем рост продаж отечественных вин на уровне 13–15% в прошлом году», — сказала руководитель департамента исследования и продвижения вин российского производства Роскачества Олеся Латышева.

По оценкам Роскачества, основными факторами, повлиявшими на рост реализации вина, стала более конкурентоспособная, по сравнению с импортными винами, цена, при одновременном росте качества российских вин тех категорий, которые интересны ресторанам. Кроме того, сказывается активизация программ продвижения отечественной продукции. Также на сегмент оказывает влияние развитие внутреннего туризма.

Латышева отметила, что эксперты анализируют ситуацию в ряде кластеров активного развития внутреннего туризма.

«Это не только южные регионы, где на развитие лояльности потребителей к отечественному виноделию влияют экскурсионные программы и дегустации самих винодельческих хозяйств. Огромный поток туристов идет сейчас в города Золотого кольца, в Карелию, в Калининградскую область, на Алтай и так далее. В этих направлениях идут и российские рестораторы, открывая новые объекты ХоРеКа, работая с местными продуктами. И, конечно, в картах этих заведений самое место российским винам», — подчеркнула она.

Ранее, 25 февраля, в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили «Известиям», что в январе 2025 года в России объем производства тихих и игристых вин вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В ведомстве добавили, что ежегодно в стране растут площади виноградников, повышаются культура виноделия и качество продукции.