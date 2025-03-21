Французский регулятор постановил запретить вещание Пятого канала и СТС в стране

Французский регулятор Arcom вынес решение запретить вещание Пятого канала и СТС в стране в связи с санкциями Евросоюза (ЕС). Об этом 21 марта сообщается на сайте регулятора.

«Эти каналы контролируются российской компанией АО «Национальная Медиа Группа», чьи экономические активы заморожены в соответствии с постановлением Совета Европейского союза от 17 марта 2014 года, что влечет за собой запрет на их вещание», — указано в публикации.

Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций обязало французскую компанию Eutelsat, занимающуюся спутниковым вещанием, прекратить трансляцию российских телеканалов.

19 февраля французское агентство AFP сообщило, что страны ЕС одобрили новый список ограничений против РФ, которые в этот раз направлены на алюминиевую промышленность страны и вещание российских СМИ в Европе. Так, Евросоюз отключит еще 13 российских банков от глобальной платежной системы SWIFT и запретит вещание восьми российским СМИ.

В мае прошлого года Евросоюз официально опубликовал документ, согласно которому ряду российских СМИ, в том числе «РИА Новости» и «Известиям», запрещается вещать на территории стран объединения.