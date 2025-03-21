Китай приобрел рекордную долю российского алюминия
Китай приобрел рекордную долю российского алюминия. По данным таможенной службы КНР, за 2024 год российские поставки увеличились более чем в полтора раза, передает телеканал «Известия». В феврале в Китай отгружено алюминия на сумму $491 млн. Российская доля в импорте КНР выросла до 36,3%. На втором и третьем местах Малайзия с долей 11% и Таиланд с чуть более чем 10%.
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