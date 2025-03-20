«Роснефть» отчиталась о добыче углеводородов

В прошлом году добыча жидких углеводородов «Роснефтью» составила 184 млн т (3,7 млн баррелей в сутки). Об этом свидетельствуют результаты отчета компании, подготовленном в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По сравнению с 2023 годом добыча незначительно снизилась, что обусловлено, прежде всего, решениями правительства РФ по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, пояснили в компании.

Добыча газа в 2024 году составила 87,5 млрд куб. м (1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки). «Роснефть» сохранила статус крупнейшего независимого производителя газа в РФ. Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году«, — рассказали в НК.

В результате добыча углеводородов составила 255,9 млн т н. э. (5,2 млн барр. н. э./сут).

Проходка в эксплуатационном бурении превысила 12 млн м, в эксплуатацию введено свыше 3 тыс. новых скважин, 72% из них горизонтальные. На суше «Роснефть» выполнила 1,2 тыс. погонных км сейсмических работ 2Д и 5,3 тыс. кв. км сейсмических работ 3Д. С успешностью 89% завершены испытанием 62 поисково-разведочных скважины. В итоге компания открыла семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 млрд т н. э. категории АВ1С1+B2С2. В результате запасы углеводородов «Роснефти» по российской классификации на конец года составили 21,5 млрд т н. э.

Объем переработки нефти в России в 2024 году составил 82,6 млн т. «Проведена работа по поддержанию высокой степени надежности нефтеперерабатывающих активов и осуществлен переход на отечественные технологии. Так, в частности, „Роснефть“ обеспечивает работу технологических установок своих НПЗ собственными катализаторами, которые необходимы для производства высококачественного моторного топлива», — отметили в компании.

В 2024 году произведено более 2 тыс. т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя. Также предприятия «Роснефти» произвели 138 т катализаторов риформинга бензинов и 390 т катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов. Проведена регенерация 1,6 тыс. т закоксованных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.

За год компания реализовала на внутреннем рынке 43,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 13,1 млн т бензина и 18,1 млн т дизельного топлива.