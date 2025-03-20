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Reuters узнало о возможном сокращении ЕК импорта украинского сахара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Европейская комиссия (ЕК) может резко сократить импорт украинского сахара на фоне недовольства производителей Евросоюза (ЕС) из-за падения цен на продукт. Об этом 20 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что импорт сахара с Украины является частью более масштабной дилеммы, с которой Европейский союз столкнулся за три года. При этом в Reuters уточнили, что Брюссель предоставил свободный доступ к сельскохозяйственным рынкам, однако протесты фермеров подтолкнули на сокращение поддержки.

«Источники сообщили, что намерение сократить импорт сахара было озвучено комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Кристофом Хансеном во время его встречи с лидерами французских фермерских профсоюзов и представителями промышленности на Парижской сельскохозяйственной выставке в конце февраля», — говорится в материале.

При этом Хансен не уточнил, на сколько может быть сокращен импорт, однако отметил, что он будет «значительно ниже» текущего уровня.

Фермеры Евросоюза утверждают, что импорт с Украины подорвал местные поставки. Это привело к снижению цен и затруднению сбыта продукции.

В ЕК отметили, что им известно об опасениях фермеров и стран — членов Евросоюза о конкретном сельскохозяйственном импорте, однако от дальнейших комментариев отказались. В свою очередь, министр аграрной политики Украины Виталий Коваль отметил важность сохранения непрерывности поставок продукции в ЕС.

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В ноябре 2024 года член Европарламента (ЕП) от Польши Барбара Бонте направила в ЕК обращение о том, что компании США скупают сельскохозяйственные земли на Украине, пытаясь установить контроль над этим сектором. По ее словам, так Вашингтон стремится окупить свою военную поддержку Украины и обеспечить геополитическое присутствие там посредством контроля над сельскохозяйственными землями и прибылью, которую они приносят.

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