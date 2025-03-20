Красота страшная: запретят ли в России турецкие сериалы

Роскомнадзор не получал обращение «Ветеранов России» с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране, выяснили «Известия». Такую инициативу общественники выдвинули для того, чтобы русские женщины больше внимания обращали на русских же мужчин. Как сообщили редакции представители организации, понимание они пытаются найти еще и в Общественной палате. Деятели культуры оценили протест против иностранного контента, но во мнениях не сошлись. «Известия» попытались разобраться в реальности турецкой угрозы.

Чем опасны турецкие сериалы

Не успела в московском киноцентре «Октябрь» отшуметь премьера фильма исторического блокбастера «Эль Турко» со звездой турецких сериалов Джаном Яманом, как разгорелся скандал. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Госдуму и Министерство культуры с просьбой проработать вопрос запрета показа турецких сериалов в России.

Причина такого запроса заключается в негативном, по мнению авторов инициативы, влиянии турецких сериалов на восприятие российскими женщинами образа мужчины, а также в демографических последствиях этого влияния. «Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России. Важно закрепить в законодательстве понятие деструктивной пропаганды и чётко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин », — отметил в обращении председатель Движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

По мнению общественников, на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция: российские женщины, насмотревшись турецких сериалов, начинают терять интерес к русским мужчинам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией. Это влечёт за собой как разрушение традиционной семьи, так и ухудшение демографической ситуации в стране , считают авторы обращения. В то же время в российских сериалах создаётся прямо противоположный образ: русского мужчину изображают алкоголиком, деспотом и неудачником, тогда как сильная и независимая женщина вынуждена нести на себе весь груз семейных забот. Затем в сюжетах появляется образ успешного и галантного иностранца, к которому героиня и уходит.

— По состоянию на 13:00 20 марта в Роскомнадзор не поступало такое обращение , — сообщили в пресс-службе ведомства «Известиям».

«Известия» решили напрямую узнать, насколько серьезны намерения «Ветеранов России» и обратились к руководителю организации.

— Мы планируем обращение в Общественную палату России, хотим инициировать обсуждение внесения в законодательство определения деструктивного влияния. Это касается не только турецких сериалов, но и более широкого спектра явлений , — рассказал «Известиям» Ильдар Резяпов.

По его мнению, Турция использует культуру, как инструмент влияния. А это — часть психологической борьбы.

— Популярность турецких сериалов в России — безусловно дело рук турецких спецслужб. Давайте зададимся вопросом: а много российских сериалов имеют популярность в Турции? — задаётся вопросом Ильдар Резяпов.

«Известия» обратились за комментариями к нескольким стриминг-сервисам и телеканалам, среди которых — НТВ, Домашний, Okko, Кинопоис, Иви, Start. Воздержались от комментариев Домашний и Okko. Остальные на запрос не ответили.

Приняли как родных

Возможно, эту волну «протеста» против турецкой телепродукции активисты подняли, увидев, какой ажиотаж происходит вокруг приезда в Москву актеров из Турции. Они теперь частые гости в России. Не так давно в прокат выходила турецкая адаптация фильма «Холоп» Клима Шипенко — «Холоп. Великолепный век» производства кинокомпании Kunay Film. Турецкая версия самой кассовой российской комедии так же обращается к проблеме социального неравенства и рассказывает еще об одном перевоспитании мажора. Главную роль в турецкой адаптации российского хита исполнил Керем Бюрсин, известный как Серкан Болат из «Постучись в мою дверь». А его коллега по тому же сериалу актриса Ханде Эрчел прилетала в Москву и назвала прекрасной возможность приехать в Россию. Она прибыла в столицу вместе с Барышем Ардучем, снявшемся в сериале «Любовь напрокат». Здесь артисты презентовали фильма «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли. Тогда поклонницы турдизи едва не снесли дверь в кинотеатре в надежде сфотографироваться с кумирами.

Звезда «Великолепного века», «Черная любовь» и «Основание: Осман» Бурак Озчивит вообще зачастил в нашу страну. Билеты на его выступления разлетаются, как на концерт SHAMAN . Девушки не дают ему прохода, подлавливают в гостинице и у концертных залов. PR-директор агентства «Подмосковные вечера», организовавшего концерты «Музыка турецких сериалов» с участием Бурака Озчивита в разных городах России, Елена Бухмак заявила «Известиям», что российскому обществу нечего опасаться: как правило, турецкие сериалы основаны на так называемых традиционных ценностях, где нормой считаются уважение к родителям, любовь к детям, следование принципам и идеалам, а также отношения, заканчивающиеся законным браком между мужчиной и женщиной.

— Более того, турецкие сериалы отличаются высоким качеством производства: для съемок строят огромные павильоны со сложными декорациями, приглашают лучших операторов, вкладываются в производство музыкального контента, — добавила Елена Бухмак. — Сериалы в жанре исторической драмы, например, «Великолепный век» или «Основание: Осман», могут стать хорошим подспорьем в изучении мировой истории, это по-настоящему качественный, нередко полезный для общего развития продукт. А в целом, подобные инициативы запрета обычно вызывают обратный результат: уверена, что на фоне бесконечных обсуждений в публичном пространстве интерес к турецким сериалам только вырастет. Эффект Барбары Стрейзанд — или, в нашем случае, Бурака Озчивита — налицо.

«Известия» нашли актера, чьим голосом герои Озчивита говорят по-русски. Даниил Эльдаров уже 16 лет дублирует турецкие сериалы. Их в послужном списке актера уже более 60.

— Сериалы спасали нас от безработицы, когда против России объявили санкции и западный кинематограф ушел, — признался Даниил. — Люди смотрели турецкие и китайские сериалы, в основе которых лежат общечеловеческие ценности — дружба, любовь, верность, неприятие предательства, трепетное отношение к женщине, семье, вере. Сказать, что я после этого меньше люблю свою семью и Родину, — глупость абсолютная. Тем более, негативного отношения к России в этих сериалах я не вижу . Если общественники ратуют за запрет турецких сериалов по причине того, что женщины на них реагируют иначе, чем на героев отечественных фильмов, то, может, стоит тогда самим снимать кино, в котором наши мужчины — сильные, красивые, дружные. Или пусть запрещают наши сериалы, где нелицеприятно показывают мужчин пьяницами и забулдыгами.

Даниил Знаком с Бураком и знает, что тот очень любит Россию и нашу публику. Озчивит счастливо женат на своей коллеге Фахрийе Эвджен, у них двое детей. И, по уверениям российского коллеги, никакого негатива от турецких кинематографистов не исходит.

— Я не вижу плохого влияния на наших женщин турецких сериалов и не согласна, что наши женщины влюбляются и уезжают в Турцию, насмотревшись сериалов. Это явление было всегда — люди влюбляются, женятся, переезжают в другую страну, — рассказала «Известиям» актриса дубляжа Татьяна Шитова. — А если уж кто-то ищет негатив, то почему не задаться вопросом и не проверить аниме? Никого не смущает, что в аниме есть много насилия, а зачастую и жестокости?

Даниил Эльдаров уверен, что никуда их сериалы не уйдут из России. А люди сами выберут, что им смотреть.

Птичка напела

Турецкие сериалы стали популярны в нашей стране уже давно. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм «Королек - птичка певчая». Фильм с прекрасной музыкой и красивыми артистами сразу завоевал любовь зрителей. В 2012 году вся страна зафанатела от героев сериала «Великолепный век». Он обеспечил транслировавшему его телеканалу приличную долю аудитории и дал импульс формированию фансообщества вокруг конкретного проекта и его звезд. Но настоящим культурно-социальным феноменом мыльные оперы из Турции стали уже после начала СВО, когда с российского рынка ушли западные производители контента.

Народная любовь к «Постучись в мою дверь», ремейку «Королек — птичка певчая», «Зимородок» и другим проектам из южной страны напомнила многим о всеобщем увлечении латиноамериканскими сериалами в 1990-е. И секреты популярности здесь, в сущности, те же: красивые романтические истории, накал страстей, обаяние экзотики плюс, конечно, горячие красавцы-мужчины в главных ролях.

Вдобавок, звезды турецких сериалов во главе с Бураком Озчивитом с готовностью стали приезжать в Россию. И поскольку аналогичные визиты европейских и американских знаменитостей с 2022 года сократились до минимума, все внимание прессы и общественности оказалось сфокусировано на турках.