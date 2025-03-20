21 марта в ГИМ пройдет концерт к выставке «СВОЯСИ. Путь современного русского искусства»

В специальной концертной программе к выставке «СВОЯСИ. Путь современного русского искусства» исполнители обратятся к истокам российской музыкальной культуры. Зрители узнают об ее жанрах и этапах развития, историческом контексте написания и исполнения произведений.

В программе концерта прозвучат: древнейший фольклор, эпическая традиция, музыкальные традиции Великого Новгорода, знаменный распев средневековой Руси, лирические и исторические песни XVI–XVII веков, а также произведения российских композиторов, обращавшихся в своем творчестве к древнерусской музыке.

Исполнители: Константин Сигитов, Марианна Мельвиль, лауреаты всероссийских и международных фестивалей.

Время проведения: 21 марта в 19:00.

Место проведения: Парадные сени Исторического музея.