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Счетная палата проверит работу Центробанка

Глава контрольного органа обратил внимание на трудности для экономики от высокой ключевой ставки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику, бюджет и инфляцию. Об этом 20 марта заявил глава контрольного органа Борис Ковальчук на пленарном заседании в Госдуме, где он представлял отчет аудиторов за прошлый год.

Основные заявления главы Счетной палаты

За последние полтора года, с июня 2023-го по декабрь 2024-го, ключевая ставка выросла практически в три раза, напомнил руководитель Счетной палаты. Он подчеркнул: этот показатель влияет на обслуживание госдолга, оно обойдется российскому бюджету в 3,2 трлн рублей — а это больше на триллион, чем было в прошлом году. Кроме того, каждый пункт ключевой ставки влияет и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным, подчеркнул Борис Ковальчук.

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Он уточнил, что за период 2021–2023 годов из бюджета на поддержку льготных программ направили порядка 600–650 млрд рублей, а по итогам прошлого года на финансирование ипотечного кредитования перечислили уже более 1 трлн. В 2025-м на эти цели планируется порядка 1,25–1,3 трлн рублей. По мнению Бориса Ковальчука, льготные программы оказали серьезное влияние на динамику цен.

— В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, <...> связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию, увязка этих факторов. Это будет именно экспертно-аналитическое мероприятие, поскольку оно достаточно сложное и много различных точек зрения может быть по данным вопросам, — сказал он.

Госдума также поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года. Парламентарии рекомендовали аудиторам мониторить реализацию государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях санкций и нацпроектов, начатых в 2025 году.

Подводя итоги выступления, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил повышение эффективности работы Счетной палаты. Об этом говорят цифры: по итогам прошлого года в четыре раза выросло количество средств, возвращенных в бюджет после проверок, проведенных контрольным органом, отметил первый зампред комитета по контролю фракции «Справедливая России — За правду» Дмитрий Гусев. По данным отчета СП, в 2024 году в бюджет возвращены рекордные 95,9 млрд рублей.

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