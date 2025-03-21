Оставить разговорчики: данные об онлайн-переписках обяжут хранить три года

Онлайн-платформы обяжут хранить данные о переговорах и переписке клиентов три года. Это предусматривает пакет антифродовых поправок в законодательство, принятых Госдумой в первом чтении, — на новшество обратили внимание «Известия». С одной стороны, это усилит борьбу с онлайн-мошенничеством. С другой — может поднять цены на такси, подписку на музыку и игры и прочие онлайн-сервисы , говорят участники рынка.

Зачем увеличивать срок хранения данных о переговорах пользователей

Компании — организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут хранить данные о переговорах и переписке пользователей три года . Речь идет о сведениях о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков и электронных сообщений (их содержимого нововведения не касаются) . Это следует из пакета антимошеннических поправок в законодательство, внесенного в Госдуму правительством и принятого в первом чтении 18 марта. На эти изменения обратили внимание «Известия». В частности, увеличение срока хранения таких метаданных предусматривают поправки в закон «Об информации»: сейчас он обязывает хранить их в течение только одного года .

— Все меры законопроекта по борьбе с кибермошенничеством направлены на надежную защиту граждан. Мера по увеличению срока хранения информации с года до трех лет также связана с усилением безопасности пользователей . Это изменение позволит эффективнее выявлять противоправные действия, в том числе с помощью единой антифрод-платформы. Она будет блокировать действия мошенников, анализируя их активность. Увеличение срока хранения позволит учитывать сведения за более длительный период, это важно для выявления сложных и многоэтапных мошеннических схем , — прокомментировали нововведение в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Фото: TASS/imago images/Sven Simon

Продление срока хранения сведений ОРИ с года до трех лет связано с необходимостью улучшить безопасность и защиту пользователей в интернете , отметили в Минцифры. Увеличение этого срока позволит создать более эффективную систему для расследования и пресечения преступлений, таких как мошенничество, киберпреступность и другие противоправные действия , добавили там.

При этом чиновники не ожидают увеличения затрат для бизнеса, связанных с утроением срока хранения данных: не прогнозируют они и изменений для обычных пользователей .

Справка «Известий» Сейчас к ОРИ (в специализированном реестре их сейчас более 470) относятся почтовые сервисы, мессенджеры (например, Skype, а также WhatsApp, принадлежащий признанной в РФ экстремистской организации Meta), а также логистические компании, таксомоторные агрегаторы, сайты знакомств, онлайн-кинотеатры и многие другие организации. Всё это — структуры, клиенты которых могут обмениваться с ними или друг с другом разного рода сообщениями и контентом.

— Увеличение срока хранения данных позволяет правоохранительным органам иметь более длительный доступ к информации для расследования сложных дел, таких как мошенничество, фишинг, распространение вредоносного ПО или координация преступных групп через интернет. Например, если жертва обнаруживает преступление спустя год , — уточнил «Известиям» эксперт по информбезопасности, замминистра цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов. — Трехлетний срок дает больше времени для выявления и сбора улик, особенно в случаях, где расследование требует анализа долгосрочных схем или цепочек взаимодействий .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Хранение больших объемов данных нужно, чтобы анализировать инциденты, произошедшие несколькими годами ранее — мошенники имеют свойства возвращаться к старым схемам обмана, о которых люди уже успели подзабыть , добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он согласен, что большие затраты бизнес вряд ли понесет — ведь первоначально системы хранения метаданных уже инсталлировались, их надо расширять, а не создавать с нуля .

Во сколько обойдется борьба с онлайн-мошенничеством

Меры по увеличению сроков хранения логичны: операторы связи уже содержат факты о соединениях в течение трех лет, кроме того, мера направлена на расследование инцидентов кибермошенничества, отмечают в АНО «Цифровая экономика». Тем самым отследить и купировать противоправные действия мошенников станет проще , считают в его пресс-службе.

Правда, с доводами общественников и чиновников согласны не все участники рынка и эксперты.

Приложенная к законопроекту пояснительная записка не содержит обоснования необходимости увеличения срока хранения данных , указывает руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Вероятно, данный срок привязан к сроку исковой давности, в течение которого банки, МФО и потребители могут в судебном порядке разрешать спор о выдаче кредитов и займов , полагает он. Очевидно, увеличение срока хранения в три раза повлечет соответствующее увеличение расходов организаторов распространения информации , считает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Увеличение объемов хранимых данных потребует расширения серверных мощностей или аренды облачных решений , согласен директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Для крупных компаний (соцсети, мессенджеры) это может вылиться в миллионы рублей ежегодно, мелкие платформы могут столкнуться с неподъемными расходами , полагает он.

— При этом защита данных от утечек и атак станет сложнее из-за роста объема информации. Потребуются инвестиции в шифрование, системы мониторинга и обновление ПО. На рынок это окажет, скорее, негативное воздействие в виде частичной монополизации сектора крупными игроками, а также повышения стоимости услуг для пользователей , — полагает Игорь Бедеров.

По его мнению, чем дольше хранятся данные, тем выше шанс, что злоумышленники найдут уязвимости в системах хранения . Даже без содержимого сообщений метаданные (время, геолокация, контакты) позволяют анализировать поведение пользователей, что делает их мишенью для утечек , объясняет он.

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Компании уже сохраняют по требованию закона колоссальные объемы информации, значительная часть которых является избыточной уже сейчас и дублируется разными субъектами на рынке , отмечает источник в крупной IT-компании. Увеличение срока хранения может увеличить затраты операторов данных на миллиарды рублей, повысить спрос, а значит, и закупочные цены на системы хранения данных , прогнозирует он. Но как эти затраты скажутся на снижении кибермошенничества, не до конца понятно .

По оценке директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, расширение серверных мощностей для хранения метаданных может стоить каждой из крупных российских digital-компаний до 200 млн рублей . Впрочем, эти расходы могут быть распределены достаточно неравномерно — все зависит от того, какой задел у ОРИ уже есть , указывает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В любом случае дополнительные расходы могут отразиться на тарифах для клиентов: стоимость поездок на такси, подписка на музыку и игры и прочее , — отмечает эксперт.

Когда в РФ в 2018 году только вводились правила хранения данных о коммуникациях пользователей, наибольшие возражения и проблемы у операторов вызывало хранение именно контента, а не фактов совершения звонка или отправки электронного сообщения, так как первый тип информации намного порядков превышает по объему второй , отмечает партнер ComNews Research Леонид Коник. Новые инициативы государства по борьбе с мошенничеством не грозят им увеличением срока хранения тяжелого контента, а значит, не потребуют больших инвестиций , считает он.