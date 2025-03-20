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Путин подписал указ об отъезде незаконно находящихся в РФ украинцев до 10 сентября

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ, в рамках которого граждане Украины, незаконно находящиеся в РФ, должны покинуть территорию страны или легализоваться до 10 сентября 2025 года. Документ был размещен на портале опубликования правовых актов.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания, <…> обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение», — говорится в указе.

При этом президент поручил МВД России отказаться от преследования таких людей в тех случаях, когда они добровольно приходят в территориальные органы ведомства для легализации.

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Ранее, в ноябре, Министерство внутренних дел предложило ограничить срок временного пребывания украинцев в РФ и право на работу в стране без разрешительных документов. В проекте ведомства отмечалось, что граждане Украины должны будут пройти обязательные процедуры дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, в том числе на ВИЧ. Тогда МВД предлагало установить срок пребывания без обязательной легализации до 31 марта 2025 года.

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