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СМИ назвали провальное контрнаступление ВСУ в 2023 году переломным моментом

NI: провальное контрнаступление ВСУ в 2023 году стало переломным моментом
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Фото: x.com
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года, которое потерпело крах, стало переломным моментом конфликта. Об этом 20 марта сообщил журнал The National Interest (NI).

«Если и был переломный момент в <конфликте>, то, скорее всего, это было провальное украинское контрнаступление летом 2023 года», — говорится в материале.

Как указал журнал, на подготовку операции военнослужащие ВСУ потратили месяцы. Уточняется, что подразделения, которые готовились к наступлению, также получили новейшее западное оружие, в том числе танки Challenger 2 производства Великобритании, немецкие танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты M2 Bradley американского производства.

«Когда ВСУ начали наступление, они столкнулись с оборонительными сооружениями России — самой крупной и всеобъемлющей линией обороны в Европе со времен окончания Второй мировой войны», — отмечается в статье.

NI обратил внимание, что укрепления российской армии растянулись на многие километры. В результате украинским боевикам не хватило необходимого наступательного удара для прорыва этой обороны.

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Депутат Верховной рады Нина Южанина 19 февраля сообщила о критическом уровне обеспечения украинской армии. Она уточнила, что проблема заключается не только в нехватке средств на вооружение, но и в том, откуда его закупать.

Бывший президент Украины Петр Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на заседании Верховной рады 11 февраля назвал критической ситуацию на линии фронта для ВСУ.

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