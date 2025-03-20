Поэт, драматург и сценарист Вадим Жук скончался на 79-м году жизни
Известный российский поэт, драматург и сценарист Вадим Жук скончался в Суздале на 79-м году жизни. Это подтвердил 20 марта корреспондент «Известий» Николай Никулин.
Уточняется, что Жук скончался во время фестиваля анимации «Суздальфест», который он должен был вести. Информация о причине смерти и месте прощания не известна.
Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде и стал известен благодаря своим ролям в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова и Владимира Хотиненко. Также он был одним из сценаристов полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино», написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь» и другим.