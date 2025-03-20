Инвестиции в Костромскую область за пять лет достигли 185 млрд

Объем инвестиций в Костромскую область за 2020–2024 годы составил 185 млрд рублей. Об этом стало известно 20 марта на встрече Владимира Путина с главой региона Сергеем Ситниковым. Область проводит эксперимент по созданию школьных групп при детских садах для ребят со слабым здоровьем. Это помогает их поддержать. Среди проблем региона его глава назвал слабую материально-техническую базу.

Что обсуждали на встрече

Сергей Ситников передал Владимиру Путину сборник стихов, написанных костромичами в зоне СВО. Он составлен военнослужащими 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, который ранее глава государства наградил орденом Кутузова. Президент поблагодарил за подарок и добавил, что знает о таком хобби бойцов СВО из регулярных докладов начальника Генштаба Валерия Герасимова. «Даже 10 стихотворений командира полка в этом сборничке есть. Удивительное абсолютно явление. Люди на войне воюют серьезно, воюют героически, при этом стихи, появилась тяга писать», — заметил Сергей Ситников.

Объем вложений в Костромскую область за 2020–2024 годы составил 185 млрд рублей. Два главных инвестора — «Интер РАО» и «Сегежа групп». Первая компания создает крупнейшую тепловую станцию под Костромой, что значительно снизит себестоимость электроэнергии, а вторая запускает комбинат по производству широкоформатной фанеры. К концу этого года объекты выйдут на проектную мощность, добавил глава региона.

В регионе нет проблем с детскими садами, заверил глава области. То же касается и в целом образования. Более того, Костромская область проводит эксперимент по созданию школьных групп при детских садах для детей со слабым здоровьем. «Эксперимент сейчас проводим, чтобы для детей из детских садов, которые должны перейти в школу, у которых здоровьице слабенькое, делать школьные группы на базе того детского сада, где они находятся, чтобы еще годик их поддержать, чтобы они окрепли за это время, но уже под руководством школьного учителя», — рассказал Ситников.

Среди проблем он назвал слабую материально-техническую базу региона. Костромская область нуждается в постройке роддома третьего уровня (где оказывают помощь беременным с тяжелыми хроническими заболеваниями, серьезными угрозами для жизни и здоровья матери и ребенка). По коэффициенту рождаемости область показывает хорошие тенденции: 630 детей родилось за последние два месяца.

Губернатор попросил главу государства помочь в строительстве обхода моста, который находится в самом центре Костромы и объединяет сразу три федеральные трассы. Президент также пообещал оказать поддержку в организации празднования в 2030 году 700-летия с момента основания Ипатьевского монастыря в Костромской области. «Конечно, надо помогать. Конечно, знаковое событие, 700 лет основания. Договорились», — ответил глава государства.

Сергей Ситников, который возглавляет Костромскую область с 2012 года, попросил главу государства поддержать его кандидатуру на сентябрьских выборах губернатора. Владимир Путин отметил хороший темп работы главы региона. «Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат», — заключил президент.