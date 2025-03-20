В РФ на 18 новых препаратов расширился список жизненно необходимых лекарств

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств. В него добавили 18 новых препаратов, которые будут выдавать бесплатно льготным категориям граждан. Лекарства предназначены для лечения сахарного диабета, лейкоза, перитонита, передает телеканал «Известия». Распоряжение правительства вступило в силу 20 марта. Всего в перечне более 800 медикаментов, их стоимость регулирует государство.

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