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В РФ на 18 новых препаратов расширился список жизненно необходимых лекарств

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В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств. В него добавили 18 новых препаратов, которые будут выдавать бесплатно льготным категориям граждан. Лекарства предназначены для лечения сахарного диабета, лейкоза, перитонита, передает телеканал «Известия». Распоряжение правительства вступило в силу 20 марта. Всего в перечне более 800 медикаментов, их стоимость регулирует государство.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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