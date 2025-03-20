Пожароопасный сезон начался в лесах Подмосковья

В лесах Московской области открыли пожароопасный сезон. Он завершится 15 ноября. В этом году это произошло раньше обычного из-за аномально теплой зимы и небольшого количества осадков.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет лесного хозяйства.

Силы комитета перевели в режим повышенной готовности. Специалисты контролируют порядка 2 млн га лесных территорий. Мониторинг ведут 28 лесопожарных станций и 1,2 тыс. лесных пожарных. Спецтехника находится в готовности.

Эксперты предупредили, что палы сухой травы представляют этой весной особую опасность, так как во время ветра огонь распространяется на большую площадь, создавая угрозу лесам и населенным пунктам.

Местных жителей призывают не разводить костры в неположенных местах, не жечь траву и мусор, не бросать спички и окурки.

Ранее со ссылкой на «Авиалесоохрану» сообщалось, что высокие риски возникновения лесных пожаров прогнозируются уже в марте в разных частях страны — от Дальнего Востока до Кавказа. К раннему началу пожароопасного сезона, особенно в Центральной России, призвал готовиться и Рослесхоз. К высоким рискам привели теплая зима и таяние снега, из-за чего в почве оказалось недостаточно влаги, отметили эксперты. Они опасаются, что в такой ситуации могут разгореться и тлеющие торфяники.