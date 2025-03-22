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Эксперт дала советы по инвестированию в иностранную недвижимость

Ларина: при инвестициях в недвижимость за рубежом важно учитывать ее ликвидность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При выборе объекта для инвестиций важно учитывать несколько ключевых факторов. В первую очередь это ликвидность недвижимости, которая во многом зависит от ее расположения. Об этом рассказала «Известиям» 22 марта директор департамента зарубежной недвижимости NF GROUP Анна Ларина.

По итогам 2024 года наиболее привлекательными зарубежными направлениями для российских инвесторов стали ОАЭ, Венгрия и Франция. На четвертом месте в списке самых востребованных локаций расположилась Греция. Замыкают топ-5 Индонезия, Таиланд и Испания, разделившие одно место в рейтинге.

Наиболее востребованными объектами для инвестиций являются центральные районы крупных городов и территории с развитой инфраструктурой, которая включает парки, школы и транспортные узлы.

Вторым ключевым фактором, особенно при покупке жилья в туристических локациях, является внутреннее наполнение самого комплекса. Более качественная инфраструктура объекта, которая включает тренажерные залы, бассейны, детские площадки, коворкинги, зоны отдыха, определяет более высокий уровень спроса со стороны российских инвесторов.

Не менее важно учитывать стоимость жилого объекта, которая должна соответствовать рыночным условиям и иметь потенциал роста в своем сегменте.

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«Сейчас основные риски для российских инвесторов при покупке недвижимости за рубежом могут быть связаны с колебаниями рынка, возможными изменениями в законодательстве той или иной страны и динамикой курсов валют»,— отметила Ларина.

Также стоит обращать особое внимание на риски, связанные с юридическим оформлением объекта в собственность: документы на землю, разрешение на строительство, прозрачность застройщика. Для избежания подобных проблем при покупке зарубежной недвижимости крайне важно работать с профессиональными агентами и юристами, которые знают все подводные камни и способны проверить все документы.

Кроме того, могут возникнуть сложности по вопросу оплаты. Сделки должны осуществляться только при посредничестве проверенных партнеров, чтобы избежать ситуаций, когда купленный объект нельзя продать, деньги невозможно вернуть или договор составлен с юридическими ловушками.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).

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