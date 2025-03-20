Фицо заявил о готовности Словакии блокировать санкции против РФ для мира на Украине

Словакия рассматривает возможность наложения вето на новые санкции против России, если они будут мешать мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил 20 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании комитета парламента по европейским делам.

«Я признаю, что, если мы увидим, что попытка ввести дальнейшие санкции подрывает мирный процесс, мы готовы наложить на него вето, и в этом нет ничего плохого», — сказал политик перед вылетом в Брюссель на саммит стран Евросоюза (ЕС).

Американский госсекретарь Марко Рубио 14 марта заявил, что европейские государства хотят ввести новые антироссийские санкции, но Вашингтон выступает против этого. По его словам, в ходе встречи глав дипведомств стран Группы семи (G7) в Канаде был поднят вопрос о введении антироссийских санкций, потому что страны Европы хотят принять новые ограничения. Он добавил, что США не хотят прибегать к этим мерам, поскольку надеются привлечь обе стороны к мирным переговорам.

Агентство Bloomberg 10 марта сообщило о том, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают меры по смягчению антироссийских санкций. Отмечается, что это коснется в том числе ограничений цен на нефть.