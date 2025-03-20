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Карта спецоперации на Украине 20 марта

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 марта можно в материале «Известий».

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, поразив шесть бригад и два штурмовых полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Срибное, Ульяновка, Димитров, Зверево и Алексеевка в ДНР.

Украинская армия потеряла там более 495 военных, два пикапа, три боевые бронированные машины (ББМ), в том числе две американские MaxxPro, и три орудия полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные нанесли удары по воинскому эшелону ВСУ с боеприпасами и вооружением, складам с военной техникой, военным аэродромам, пунктам управления и хранения дронов, а также скоплениям личного состава и техники противника в 153 районах.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 283 вертолета, 22 752 орудия полевой артиллерии и минометов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 374 танка и других боевых бронированных машин, 658 самолетов, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 47 578 беспилотных летательных аппаратов, 33 083 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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