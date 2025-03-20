Завершился шестой день Московской недели моды

В шестой день Московской недели моды прошли 15 показов, свои коллекции представили российские дизайнеры, студенты и выпускники Ивановского Политеха и дизайнер из США. В лектории прошли лекции о русском коде, черном цвете в макияже. Также эксперты обсудили, кто формирует современную моду и как рождаются тренды.

Кафедра дизайна Ивановского Политеха презентовала коллекцию, сочетающую в себе элементы народного и современного костюма. В представленной коллекции переплетены элементы стилей авангард, деконструктивизм, ар-деко, глэм-рок и урбанистический романтизм. Особого внимания заслуживают изделия с мягкой драпировкой и воланами, а также контрастные сочетания материалов и цветов: здесь полосатый принт в морской тематике соседствует с лаковой кожей глэм-рока, а винтажный деним и рваный черный плащ геометричного кроя с экспрессивной драпировкой создают визуальную симфонию форм.

Апсайкл-бренд Rishi презентовал денимовую коллекцию. Деним можно было увидеть повсюду — в образах, отдельных изделиях и аксессуарах (плащах, юбках, платьях, конечно же, брюках и даже сумках). Отдельно стоит отметить асимметричный крой, присутствующий в коллекции, акценты в виде корсетов и басок, посадку по фигуре, успешно сменяющуюся образами с более свободным фасоном.

Петербургский бренд Catarina Nova представил новую коллекцию, в которой сделал упор на свои бестселлеры — платья и жакеты, в которых сочетались женственность, классика и современность. Благородное сочетание глубоких оттенков бордо, шоколада, бежа дополнено пайетками. Гармоничные сочетания тканей (шерсти, шелка, кашемира, льна, хлопка) отлично смотрятся с удачным кроем и акцентной фурнитурой.

В этот раз дизайнер бренда Leffers представила зрителям коллекцию Athena, раскрывая женскую красоту через образы греческих богинь. Но коллекция не состояла из характерных хитонов — наоборот, традиционные силуэты сочетались с современными решениями. Декоративные узлы и драпировка на бедрах украсили облегающие юбки макси, перекрученные бретели, спущенные на плечи, отсылали к хитонам, дополняя полупрозрачные летящие платья. Тренчи с динамичной бахромой, перекрученные детали как основные элементы с древнегреческими мотивами, асимметричный крой и летящий шлейф — вот главные элементы коллекции.

Санкт-Петербургский бренд одежды Lost Genome представил на Московской неделе моды весенне-летнюю коллекцию «Черно-белый калейдоскоп», основными материалами в которой стали батист, вискозный трикотаж, тафта и поплин. Детали, такие как широкие рукава и рюши, сочетаются с гофрированными тканями. Простые линии и удлиненные силуэты с мягкими драпировками подчеркивают естественную грацию и женственность.

Бренд Masterpeace представил весенне-летнюю коллекцию на показе на Московской неделе моды. Впервые была представлена тема «бохо», берущая свое начало в 70-х годах прошлого столетия, которой дизайнер и основательница бренда Евгения Линович загорелась несколько лет назад. На подиуме были соблюдены все правила инклюзивности: наряды демонстрировали девушки «плюс сайз», возрастные модели и Таисия Левченко — модель с ограниченными возможностями. Также на подиум вышли стилист показа — молодая мать Гала Борзова с ребенком на руках и солистка Большого театра Анита Пудикова. Ткани и фурнитура для одного изделия были привезены из пяти разных стран. Коллекция также обладает экологичной направленностью: жилетки из бархата и замши были перешиты из винтажных вещей, которые на протяжении многих лет в разных уголках мира приобретала Евгения. Шляпы и украшения Евгения делала своими руками в Священной долине в Перу, куда она ездила с волонтерской миссией.

Спикерами лектория стали эксперт моды Алексей Сухарев, стилист, эксперт моды, юрист, автор статей в ведущих изданиях на тему моды Марина Барыкина, ведущий рекламный и фешен-фотограф России Ольга Тупоногова-Волкова, визажист Эрнест Мунтаниоль, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Ерёмкин и директор галереи «Слава Зайцев», член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры «Дизайн костюма» МХПИ Юлия Попова.