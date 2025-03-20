Белоусов поставил на контроль строительство нового здания штаба Каспийской флотилии

Министр обороны России Андрей Белоусов в четверг, 20 марта, поставил на особой контроль строительство нового здания штаба Каспийской флотилии в ходе рабочей поездки в Республику Дагестан.

«Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы всё было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать», — отметил он.

Глава военного ведомства подчеркнул представителям Военно-строительного комплекса необходимость оперативного завершения строительства объектов, учитывая важность задач, стоящих перед флотилией.

Отмечается, что в настоящее время в Каспийске продолжается работа над новым комплексом гидротехнических сооружений, включая северные и южные оградительные молы общей длиной свыше двух километров, а также причалы и береговую инфраструктуру, которые обеспечат эффективную стоянку и обслуживание кораблей, катеров и судов.

Кроме того, министру обороны была представлена информация о том, что особое внимание уделяется вопросам социального обеспечения военнослужащих и их семей, включая предоставление служебного жилья.

В ноябре прошлого года главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев заявил, что состав Каспийской флотилии пополнится новыми кораблями и системами вооружений. Так, уже было принято новое судно «Амур». Его тактико-технические характеристики позволяют оперативно решать тактические задачи.