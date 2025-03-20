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Московская дирекция массовых мероприятий открывает 20-ю локацию для уличных экспозиций

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Фото: предоставлено Московской дирекцией массовых мероприятий
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Московская дирекция массовых мероприятий добавила новую локацию в карту уличных фотовыставок под открытым небом — сквер Московского метрополитена в Сокольниках. Первая выставка на новых стендах появится с
20 апреля 2025 года.

Это первая уличная выставочная площадка Московской дирекции массовых мероприятий в Восточном округе. Выставки в сквере Московского метрополитена станут новой культурной точкой притяжения в районе Сокольники и позволят москвичам и гостям столицы становиться зрителями уникальных культурных экспозиций на протяжении всего года. Планируется, что посещаемость выставок в сквере будет достигать 50 000 человек в месяц. Выставочные поверхности оснащены подсветкой и будут работать в круглосуточном режиме, их экспозиции будут регулярно обновляться.

Выставки под открытым небом на протяжении 11 лет являются популярным форматом для презентации своих достижений культурными институциями, спортивными сообществами, художниками, фотографами, представителями науки и всеми, кому важно рассказать о своей деятельности широкой аудитории. Новая площадка позволит сделать культурную жизнь
в городе ярче и многограннее.

Сквер Московского метрополитена расположен рядом со станцией метро «Сокольники», между Сокольнической площадью и площадью Сокольническая Застава. Его открыли совсем недавно, здесь восстановили липовую аллею, площадь вымостили красным кирпичом, обустроили зоны отдыха
и установили фонари в историческом стиле. Сам сквер обустроили пешеходными маршрутами вдоль липовой аллеи. Стенды фотовыставок
на этой площадке дополнят новыми смыслами прогулки горожан по пути
в парк.

Первой фотовыставкой в сквере московского метро станет полюбившийся многим проект «Московские слова и словечки». На стендах посетители увидят истории возникновения особенного московского лексикона и происхождения крылатых выражений, зародившихся в столице, которые и по сей день мы используем в своей речи. Рассказы будут дополнены красочными работами художника Сергея Гаврилова, которые в шутливой форме проиллюстрируют, как рождались московские слова и словечки. Ранее фотовыставка «Московские слова и словечки» выставлялась на центральных бульварах столицы.

Следить за расписанием уличных фотовыставок можно на сайте Московской дирекции массовых мероприятий: https://mosdmm.ru/news/fotovystavki/

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