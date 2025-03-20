Как перенести данные с телефона Android или iPhone на новое устройство

Линейки мобильных устройств обновляются каждый год. Сегодня уже редко кто ходит с одним и тем же телефоном много лет. В среднем устройство обновляют раз в три-четыре года. Отчего владельцы неизбежно сталкиваются с дилеммой, как сохранить свои фотографии, документы и другие данные. «Известия» рассказывают, как безопасно перенести файлы со старого Android или iPhone на новый телефон.

Какие файлы можно перенести на новое устройство

Для копирования доступны файлы нескольких типов. Это документы, музыка, сообщения, установленные приложения, фото- и видеофайлы. Перенести их можно как по отдельности, так и все вместе. Но сначала рекомендуется создать резервные копии контента, так как при переносе данных с одного устройства на другое возможны сбои. Из-за этого есть риск, что информация будет безвозвратно потеряна.

Для создания резервных копий можно воспользоваться облачным хранилищем, внешними носителями или специальными программами. Во время копирования оба телефона должны быть заряжены и подключены к Wi-Fi, чтобы не тратить мобильный трафик. При этом следует учитывать, что процесс может занять длительное время.

Как перенести данные с Android на Android

Если смартфон еще не был активирован, то перенести данные не составит труда. Главное, чтобы оба устройства были сертифицированы Google. Достаточно войти в свою учетную запись, что позволит синхронизировать данные, такие как контакты, фотографии и приложения. Кроме того, часть данных перейдет после установки прежней сим-карты.

Перенести резервную копию можно и на смартфон, который уже активирован. В таком случае придется сбросить настройки до заводских или синхронизировать смартфоны через меню «Настройки». Там нужно выбрать раздел «Аккаунты», затем — «Синхронизировать».

Помимо этого у современных гаджетов Android есть полезная функция — «Обмен с окружением», которая позволяет легко передавать файлы между смартфонами по беспроводным интерфейсам, в том числе через Bluetooth. Также можно воспользоваться фирменными приложениями Smart Switch — для гаджетов Samsung, MiMover — для устройств Xiaomi, или универсальным OneDrive или InShare. Они должны быть установлены на обоих устройствах.

Наконец, никто не отменял традиционные способы передачи данных — с помощью кабеля USB или Type-C, внешнего носителя или третьего устройства, например, ноутбука или планшета. В первом случае нужно установить связь между устройствами и выбрать нужные данные для копирования. Во втором — подключить телефон к компьютеру и перенести файлы в отдельную папку, а затем закачать их в новый смартфон.

Как перенести данные с Android на iPhone

Чтобы перенести информацию со смартфона на айфон, надо скачать приложение Move to iOS app («Перенос на iOS»). Оно есть в Google Play Store и доступно для версий Android выше 4.0. Затем нужно включить iPhone и подождать, когда запустится процесс настройки телефона. При первичной настройке iPhone сам предложит использовать приложение для переноса данных.

После этого на экране «Быстрое начало» надо нажать кнопку «Настроить вручную» и в появившемся списке выбрать функцию «Перенести данные с Android». В правом верхнем углу появится код, который нужно ввести на устройстве Android. Далее нужно выбрать данные для переноса. Устройства лучше не трогать, а также не отвечать на звонки, пока не появится уведомление «Готово», иначе передача данных будет прервана.

Еще важно учитывать, что воспользоваться программой «Перенос на iOS» можно только во время первичной настройки iPhone. Если телефон уже был активирован, то придется сделать сброс настроек.

Как перенести данные с iPhone на Android

Аналогичным способом переносят данные с айфона. Только для этого понадобится программа Switch to Android («Переход на андроид»). Это бесплатный инструмент от Google, который позволяет переносить фото, видео, контакты и данные из календаря при переходе на устройства Android. Но важно, чтобы телефон был более поздней версии. Инструмент совместим с iOS 12.0 и выше.

Также пользователь iPhone, который решил перейти на Android, может воспользоваться давним проверенным способом —соединить смартфоны с помощью кабеля USB‑C — Lightning, либо подключить оба устройства к одному Wi-Fi для беспроводной передачи.

Как перенести данные на другой iPhone

Перенести личные данные и контент с одного устройства Apple на другое можно с помощью резервной копии iCloud. Этот способ удобен тем, что воспользоваться им можно независимо от того, есть ли поблизости предыдущий телефон. Вход в сервис осуществляется с помощью своего аккаунта Apple.

Второй способ — применить функцию «Быстрое начало», которая появилась в iOS 11 и сильно упростила переход с одного айфона на другой. Она доступна для iPhone или iPad с iOS 11, iPadOS 13 или гаджетов более поздних версий. Задействовать нужно оба устройства одновременно.

До завершения процесса телефоны должны находиться рядом и быть подключенными к источнику питания, Wi-Fi и Bluetooth. Чтобы начать перенос данных, достаточно проследовать инструкциям на экране. Время передачи может варьироваться в зависимости от состояния сети и объема передаваемых данных.

Ранее «Известия» рассказали, как настроить смартфон после первого включения.