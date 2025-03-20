Зеленский заявил о получении Украиной еще нескольких истребителей F-16

Украина получила несколько американских истребителей F-16 от западных партнеров. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил на онлайн-брифинге, запись которого была опубликована 19 марта на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», — сообщил он.

Количество истребителей и детали украинский лидер отказался называть.

Ранее, 9 марта, по данным журнала Forbes, США приостановили поддержку истребителей F-16 на Украине. Это решение может поставить под угрозу возможности Военно-воздушных сил Украины. Однако украинская армия по-прежнему располагает истребителями французского производства Dassault Mirage 2000, говорится в сообщении.