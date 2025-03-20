В Telegram стало более 1 млрд активных пользователей

Telegram достиг более 1 млрд активных пользователей в месяц. Мессенджер стал вторым по популярности в мире после WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) , передает телеканал «Известия».

По словам создателя Павла Дурова, пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту. В 2024 году мессенджер стал прибыльным, заработав $547 млн. Дуров отметил, что WhatsApp годами копировал инновации Telegram. Однако мессенджеру удалось сохранить независимость и продолжить рост.

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