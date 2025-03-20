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Собянин рассказал о высоких результатах ЕГЭ московских школьников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В прошлом году до 38,3% увеличилось число выпускников столичных школ, которые набрали 220 баллов и выше по трем предметам ЕГЭ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Последние результаты ЕГЭ доказали: качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников по-прежнему на высоком уровне», — написал он в Telegram.

По словам мэра, в прошлом году московские школьники завоевали 24 медали, включая 19 золотых, на международных предметных олимпиадах. Растет и число выпускников, которые поступают в вузы на бюджетные места, добавил градоначальник.

Собянин также рассказал, что с нового учебного года в столичных школах организуют городские учебные курсы по математике, науке и технологиям. Учащиеся 1–6 классов будут решать творческие задачи, развивая логику, пространственное и аналитическое мышление.

Появятся новые городские олимпиады, в том числе экспериментальные. В апреле 2026 года пройдет олимпиада «Готов к жизни в умном городе» для третьих и четвертых классов. «Такие нововведения — ответ на рост интереса столичных школьников к точным наукам. Например, в этом году ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать рекордные 60% выпускников», — пояснил мэр.

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