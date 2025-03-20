Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа
Принудительную мобилизацию на Украине запомнят как акт геноцида против украинского народа. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Принудительная мобилизация» на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — написала она в своем Telegram-канале.
В Волынской области на западе Украины 2 марта мужчину насильно мобилизовали во время прогулки с собакой. При этом в областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) утверждают, что украинец уклонялся от службы, в связи с чем был задержан и мобилизован. Отмечается, что его отправили служить в кинологическое подразделение, а собаку отвели к родственникам.