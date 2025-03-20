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Сюжет:

Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа

Захарова: принудительная мобилизация на Украине — геноцид украинского народа
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Фото: Global Look Press/Juan Moreno
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Принудительную мобилизацию на Украине запомнят как акт геноцида против украинского народа. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Принудительная мобилизация» на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — написала она в своем Telegram-канале.

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В Волынской области на западе Украины 2 марта мужчину насильно мобилизовали во время прогулки с собакой. При этом в областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) утверждают, что украинец уклонялся от службы, в связи с чем был задержан и мобилизован. Отмечается, что его отправили служить в кинологическое подразделение, а собаку отвели к родственникам.

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