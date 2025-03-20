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Турецкий актер Джан Яман заявил о желании прочесть русскую литературу на языке оригинала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Звезда турецких сериалов «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка» Джан Яман выразил надежду, что однажды сможет выучить русский язык, чтобы читать произведения наших писателей в оригинале. Об этом актер сказал журналистам во время пресс-конференции в Москве 19 марта.

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«Я знаю, что в России прекрасная литература, отличные книги. Я надеюсь, что мне когда-нибудь удастся прочитать русскую литературу в оригинале, потому что она уникальна», — сказал Джан Яман.

В Россию актер прилетел, чтобы представить свой новый проект — исторический блокбастер «Эль Турко». Действие сериала разворачивается в XVII веке. После поражения турок в битве за Вену его герой — янычар Хасан Балабан — попадает в плен, но ему удается бежать незадолго до планируемой казни. В итоге Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Там он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения.

«Съемки «Эль Турко» были непростыми, потому что, когда мы начали, был август, а потом постепенно становилось все холоднее, а в некоторых сценах я был наполовину раздетым, пришлось померзнуть. Сейчас я приехал в Россию и снова мерзну (смеется). Но я вижу, что люди здесь меня очень сильно любят! Я не знал, что будет такая встреча», — сказал Джан Яман.

Светская премьера проекта состоялась в кинотеатре «Октябрь». Поклонники знаменитости приехали по этому случаю из разных городов России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 20 марта, в 10:00:

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