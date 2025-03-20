В столице Аргентины прошла новая волна антиправительственных протестов
В Буэнос-Айресе на площади перед зданием конгресса Аргентины проходит новая волна антиправительственного протеста. Об этом в среду, 19 марта, сообщает издание Buenos Aires Times.
К конгрессу продолжают идти колонны протестующих под флагами различных политических и общественных движений. Акция стала ответом на жестокое подавление полицией протеста пенсионеров неделю назад.
Организатором демонстраций выступила федерация профсоюзов CGT. К площади стянуты полицейские и машины с водометами. Пока акция проходит спокойно.
Ранее, 13 марта, в Буэнос-Айресе прошла акция протеста, организованная пенсионерами, которые выступали против внесения поправок в пенсионное законодательство. Вскоре к ним присоединились футбольные болельщики и прохожие. Полиция применила резиновые пули, водометы и гранаты со слезоточивым газом. По меньшей мере 56 человек пострадали.