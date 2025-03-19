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Госдеп США пригрозил Венесуэле новыми санкциями за отказ принимать депортируемых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США ужесточат санкции против Венесуэлы, если она не согласится принимать своих депортируемых граждан. Об этом 19 марта заявила официальный представитель Государственного департамента страны Тэмми Брюс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Reuters.

«Соединенные Штаты введут новые жесткие и нарастающие санкции, если режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро не будет принимать <...> поток депортационных авиарейсов без задержек и предлогов», — сказала она.

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В феврале СМИ сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа принимает меры по отмене защиты от депортации для 348 тыс. венесуэльцев.

Экс-президент США Джо Байден во время своего срока значительно расширил программу временной защиты, которая в настоящее время охватывает более 1 млн человек из 17 стран. Некоторые из них находятся в США на протяжении десятилетий, а теперь им может грозить немедленная депортация, если они потеряют свой статус.

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